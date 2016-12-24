В Саранске пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

В целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей 1 октября в столице региона сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».



За 8 месяцев этого года на территории Саранска зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В этих ДТП два человека погибли и 23 получили различные травмы.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.



Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к подобным фактам нарушений ПДД и своевременно сообщать информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения по телефонам дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.