В Мордовии на железнодорожных путях погиб 57-летний мужчина

Репортер

На железнодорожном перегоне Ковылкино - Мокша в Мордовии «товарняк» смертельно травмировал мужчину. ЧП случилось средь бела дня 29 сентября.  Машинист грузового поезда своевременно заметил на железнодорожных путях фигуру человека. Он применил экстренное торможение и стал активно сигналить. Но тот никак не реагировал.

В результате столкновения с поездом бедолага погиб на месте происшествия. Следователи управления на транспорте установили личность, получившего смертельную травму. Им оказался 57-летний житель Ковылкинского района Мордовии.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

Проект «ТопБЛОГ

Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

Территории комфорта

В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше

1
Заказать рекламу
1
1
1