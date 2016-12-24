В Мордовии на железнодорожных путях погиб 57-летний мужчина

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На железнодорожном перегоне Ковылкино - Мокша в Мордовии «товарняк» смертельно травмировал мужчину. ЧП случилось средь бела дня 29 сентября. Машинист грузового поезда своевременно заметил на железнодорожных путях фигуру человека. Он применил экстренное торможение и стал активно сигналить. Но тот никак не реагировал.
В результате столкновения с поездом бедолага погиб на месте происшествия. Следователи управления на транспорте установили личность, получившего смертельную травму. Им оказался 57-летний житель Ковылкинского района Мордовии.
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Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
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