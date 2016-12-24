План мероприятий Месячника пожилых людей 2021 года в городском округе Саранск

1. «Мои года – моё богатство!» - поздравление юбиляров

Вручение ветеранам персональных поздравительных открыток от Президента Российской Федерации В.В. Путина в связи с юбилейными днями рождения

По месту жительства, 1-31 октября

2. «От всей души с поклоном и любовью» - праздничный библиобукет

В программе: библиознакомство с книжной выставкой-календарем «В гармонии с возрастом»; советы на каждый день «Как сохранить здоровье»; поэтическая минутка «Вам мудрость подарили годы»

Детская библиотека №1. 1 октября

3. «Душой молодые, сердцем золотые» - цикл информационных площадок

Информационные площадки в детских библиотеках представляют лучшую художественную литературу, посвященную старшему поколению.

Все детские библиотеки города. 1-31 октября

4. «Скажите ласковое слово» - литературно-музыкальные посиделки

В программе: знакомство с историей праздника «Международный день пожилых людей»; конкурс чтецов стихотворений о бабушках и дедушках, мастер-класс по изготовлению открыток с поздравлениями «Теплые ладошки».

Детская библиотека №3. 1 октября

5. «Ветеранское движение в Мордовии», тематические экскурсии, посвященные месячнику пожилых людей

В тематической экскурсии особое внимание будет уделено деятельности ветеранов и ветеранских организаций по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., ветеранам труда

МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.». 1 октября

6. «Наши ветераны», выставка, посвященная Международному Дню пожилых людей

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. откроется выставка «Наши ветераны», посвященная Дню пожилых людей. На выставке будут представлены фотографии наших ветеранов, которые долгие годы работали на благо музея, а также тех, кто продолжает свою трудовую деятельность, передавая опыт молодому поколению.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 1 октября

7. «Память живет в потомках», встреча с ветеранами, посвященная месячнику пожилых людей В рамках мероприятия будет проведена встреча с ветеранами Мемориального музея. В рамках встречи прозвучат поздравления администрации и сотрудников музея, будет дан концерт коллектива художественной самодеятельности

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 1 октября

8. «Месяц мудрости, добра и уважения» - праздничная программа, посвященная месячнику пожилых людей

Видеотрансляция концертной программы с участием творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск

МБУК «Дворец культуры г.о. Саранск»/социальная сеть «Одноклассники». 1 октября

9. «Пусть не старят вам душу года» - поздравительная акция

Все читатели старшего поколения, пришедшие в библиотеку, получат в этот день красочную открытку с поздравлением в стихах.

Центральная городская библиотека. 1 октября

10. «А в сердце молодость поёт» - поздравительная акция

Для читателей подготовлены небольшие закладки о празднике Добра и Уважения с советами о том, как сохранить здоровье, молодость и позитивный настрой в жизни.

Библиотека-филиал №12. 1 октября

11. «Благородство и мудрость седин…» - День почитания зрелости Б

удут звучать стихотворные поздравления и пожелания. Каждому участнику праздника будет вручена памятная медаль «Почетный читатель библиотеки».

Библиотека-филиал №15. 1 октября

12. «Вечер в кругу друзей» - вечер песен под баян

В беседку приходят гости парка и «Серебряные» волонтеры. Исполняем под баян всем известные народные песни.

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, беседка у Пушкинского уголка. 1,8,15, 22, 29 октября

13. «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки» – фото-акция (ко дню пожилого человека)

Выставка фотографий, предоставленных участниками сообщества.

Официальная страница «ВКонтакте». 1-15 октября

14. «Книга на дом»!» - обслуживание читателей старшего поколения на дому

Обслуживание читателей старшего поколения на дому. Библиотекарь поблагодарит пенсионеров за верность и любовь к книге, предложит новые книги по их интересам.

Библиотека-филиал №19. 1-15 октября

15. «В гармонии с возрастом» - книжно-иллюстративная выставка

На выставке будет представлена литература по домоводству, рукоделию, здоровому образу жизни, медицине, геронтологии.

Центральная городская библиотека. 1-22 октября

16. «Калейдоскоп талантов» - выставка

Выставка- вернисаж работ читателей пожилого возраста: будут представлены вещи, связанные спицами и крючком, вышивка, макраме.

Библиотека-филиал №11. 1-28 октября

17. «Душой молодые, сердцем золотые» - цикл информационных площадок

Информационные площадки в детских библиотеках представляют лучшую художественную литературу, посвященную старшему поколению Все детские библиотеки 1-31 октября

18. «Бабушка рядышком с дедушкой…» - Акция «БиблиоОкно»

Окна детских библиотек красочно оформлены для поздравления бабушек и дедушек.

Все детские библиотеки. 1-31 октября

19. «Возраст золотой – вечно молодой» - осенние посиделки

Осенние посиделки в клубе «Золотой возраст»: прозвучат не только хорошие душевные стихи, но и интересная, полезная информация о «золотом возрасте».

Библиотека-филиал №11. 2 октября

20. «Ретро-танцплощадка» - вечер отдыха и танцев. Дискотека 70-х, 80-х, 90-х.

Каждую субботу приглашаем вокальные коллективы на мероприятие. 1,5 часа длится концерт для гостей парка. Каждое воскресенье проходят ретро дискотеки, песни которые выбираются по желанию участников мероприятия

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, танцевальная веранда. 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября

21. «Закружила пора золотая…!» - литературно-семейный праздник

В программе: библиопутешествие «Читали бабушки, читали дедушки!»; литературно-музыкальная композиция «От всей души»; калейдоскоп осенней лирики «Очей очарованье…»; литературно-игровое библиоревю «Неразлучные друзья – книга, бабушка и я» по страницам произведений К. Чуковского, И. Токмаковой, С. Михалкова, С. Маршака.

Детская библиотека №2. 3 октября

22. «Осенняя пора» - концерт-подарок

В программе Вас ждут концертные номера от Народного ансамбля «Русская песня» и солистов Дома культуры р. п. Луховка.

Дом культуры р. п. Луховка. 3 октября

23. «Бабушки и дедушки онлайн» - учебные консультации для пожилых посетителей

Презентация проекта «Интернет за 20 часов», включающий в себя обучение работе на компьютере, освоение самых востребованных навыков для работы в интернете.

Центральная городская библиотека. 4-27 октября

24. «Что у осени в корзинке» - осенняя встреча

Осенняя встреча членов клуба «Ступени жизни»: участники клуба смогут поделиться своими радостями, исполнить свои любимые песни и даже потанцевать.

Библиотека-филиал №1 им. М.Е. Евсевьева. 4 октября

25. Встреча с представителями РПЦ «Связь поколений»

Встреча с представителями РПЦ «Связь поколений»

Площадка TeamTalk. 5 октября

26. «Урожайная корзинка – 2021» - онлайн-выставка овощей и фруктов, выращенных ветеранами городского округа Саранск

Демонстрация фотографий урожая 2021 года, выращенного участниками онлайн-проекта Социальная сеть «Одноклассники». 4-15 октября

27. «Танцы – путь к долголетию!» - зарядка в танцевальном ритме

На летней эстраде собираются люди старшего поколения и под энергичную музыку выполняют спортивные упражнения направленные на гибкость и растяжку всего организма.

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, летняя эстрада. 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 октября

«Зажги в душе огонь былой» - фольклорные посиделки

Выставка, мастер – класс, песни на эрзянском

Дом культуры с. Напольная Тавла 6 октября

28. «Вспомним молодость» Катание на велосипедах

Экопарк на ул. Моховой. 6 октября

29. Скандинавская ходьба

Проведение соревнований по скандинавской ходьбе среди лиц старшего поколения как одного из видов выполнения норм ГТО

Экопарк на ул. Моховой 6 октября

30. На зарядку, становись!

Выполнение зарядки среди лиц старшего поколения для укрепления здоровья

Экопарк на ул. Моховой. 6 октября

31. «А ну-ка Бабушки»

Конкурс среди инвалидов по слуху Клуб (ул. Рабочая,1). 7 октября

32. «Праздник мудрости, внимания и любви» - час общения

Час искреннего общения за чашкой чая: участники мероприятия расскажут душевные истории, прочитают стихи собственного сочинения и, конечно же, споют всеми любимые застольные песни.

Библиотека-филиал №8 им. П.С. Кириллова. 7 октября

33. «В гостях у самовара» -встреча добрых друзей в библиотеке

В программе: экспресс-выставка «Живите в радости до глубокой старости»; фотопрезентация «По волнам нашей памяти»; громкое чтение стихотворений «Не спрашивай о возрасте меня…».

Детская библиотека №4. 7 октября

34. «Золотая пора жизни!» - литературно-музыкальный вечер в клубе «Наследие»

В программе Вас ждут концертные номера от народного ансамбля «Русская песня» и солистов Дома культуры р. п. Луховка

Дом культуры р. п. Луховка. 8 октября

35. «Душа, как прежде, молода» - танцевальная площадка

Вечер отдыха с участием творческих коллективов и солистов дома культуры «Луч»

ПКиО Пролетарского р-на. 8 октября

36. «Главное ребята, сердцем не стареть» - праздник чествования к дню пожилого человека

На протяжении всего мероприятия будут звучать слова благодарности пожилым людям, песни, стихи о бабушках и дедушках.

Сельский клуб с. Горяйновка. 9 октября

37. «Вот так наши бабушки и дедушки!» - литературный праздник

В программе: виртуальный экскурс «Такое нужный и важный праздник!» об истории и традициях празднования Международного Дня пожилого человека; поэтический презент «Любимые стихи для любимых бабушек и дедушек!»; библиознакомство «Бабушки и дедушки – герои любимых сказок и рассказов»; мульт-полянка «Праздничная» с просмотром отрывков из мультипликационных фильмов и фильмов-сказок.

Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького. 11 октября

38. «А в сердце молодость поет!» - Клуб любителей песни

Литературно-музыкальная композиция.

Дом культуры «Луч», кружковая. 11 октября

39. «Мы славим седину» - праздничная встреча с участием ансамбля ветеранов «Светлица»

Выставка, чтение стихов на осеннюю тематику и праздничный мини - концерт

МБУК «Дом культуры «Заречье». 12 октября

40. «Бабушкина наука» - игровая программа

Игровая программа для детей с участниками Народного хора ветеранов «Рябинушка»

МОУ «СОШ №1». 13 октября

41. Музыкально-развлекательная игра «Угадай мелодию»

Музыкально-развлекательная игра

Площадка TeamTalk. 13 октября

42. «Если душа молода, то и года не беда» - литературные библиопосиделки

В программе: литературно-поэтическое поздравление «Славим возраст золотой!»; библиоконкурс «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»; знакомство с книжной выставкой «Бабули и дедули в детской литературе».

Детская библиотека №6. 13 октября

43. «Зерновушка» – мастер-класс

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов

Клуб (ул. Рабочая,1). 14 октября

44. «Осень жизни золотой» - вечер чествования юбиляров семейной жизни

Чествование юбиляров семейной жизни городского округа Саранск

Дворец бракосочетания городского округа Саранск. 15 октября

45. Онлайн-концерт «Нам года – не беда!»

Онлайн – концерт Социальная группа ВКонтакте. 15 октября

46. «Вам мудрость подарили годы» - праздник почтенного возраста

Чествование ветеранов труда

Администрация Пролетарского района г.о. Саранск. 15 октября

47. «А ну-ка, бабушки!» - онлайн-конкурс среди активных жительниц городского округа Саранск возраста 60+

Онлайн-конкурс, который проводится в трех номинациях: «Визитная карточка», «Творческий номер» и «Умелая хозяюшка» с определением победителя конкурса

Социальная сеть «Одноклассники». 18-22 октября

48. «Любовь Полищук: женщина-праздник» - литературно-музыкальная гостиная

Мероприятие в рамках цикла «Театр и люди» совместно с артистами ДК «Луч». Речь пойдет о талантливой актрисе, искрометной и неунывающей женщине, нежной жене и маме.

Библиотека-филиал №7 им. Л.Н. Толстого. 19 октября

49. «Для тех, кто годы не считает…» - акция

Благотворительная акция в Пансионате ветеранов и инвалидов: будет организована книжная выставка и обзор по рукоделию, физической культуре и здоровому образу жизни, различным видам художественного творчества; состоится вручение памятных поздравительных открыток.

Пансионат ветеранов и инвалидов (ул. Победы,4). 19 октября

50. Инклюзивный турнир по спортивной версии игры «Что?Где?Когда?»

Интеллектуально – развлекательная игра

Площадка TeamTalk. 20 октября

51. «Праздник золотой поры» - вечер встреча

Вечер-встреча в клубе «Рукодельница»: демонстрация новых работ мастериц, чтение стихов об осени, вручение памятных открыток

Библиотека-филиал №10 им. С.А. Есенина. 21 октября

52. «Золотой возраст» - выставка, посвященная Международному дню пожилых людей

На выставке будут размещены фотографии, документы, рукописи писателей Республики Мордовии, а также представлены книги и новые литературные издания

Музей А.И. Полежаева. 21 октября

53. «Старость меня дома не застанет…» - тематическая встреча, в рамках месячника пожилых людей

В литературном музее А.И. Полежаева состоится тематический вечер «Старость меня дома не настанет». Будут приглашены поэты и прозаики Саранска почтенного возраста, музыкальные и творческие коллективы города. В рамках мероприятия будут обсуждаться волнующие темы литераторов Мордовии.

Музей А.И. Полежаева. 21 октября

54. «Мы умеем отдыхать» - вечер отдыха в клубе «Золотой возраст»

Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.

Дом культуры с. Зыково. 21 октября

55. По знаменитым залам музея - экскурсия

Экскурсия в музей им. С.Д. Эрьзи. Музей им. С.Д. Эрьзи. 22 октября

56. «Мудрой осени счастливые моменты» - онлайн-проект

Публикация видео - и фото-материалов с демонстрацией своих способностей и культурного досуга людей старшего поколения

Социальная сеть «Одноклассники». 25-29 октября

57. По следам финно-угорского фестиваля - викторина

Викторина для участников финно-угорского фестиваля

Клуб (ул. Рабочая,1). 28 октября

58. «С уваженьем и любовью…» - вечер- комплимент для ветеранов библиотечного дела

Состоится чествование библиотекарей-ветеранов МБУК «ЦГБС для взрослых», трудившихся в разное время. Для них - праздничная программа совместно с артистами Дворца культуры г.о.Саранск

Центральная городская библиотека. 28 октября

59. «Я приглашу на танец осень…» - онлайн-проект

Демонстрация видеороликов с исполнением вальсов и демонстрацией фотографий с городских балов ветеранов разных лет

Социальная сеть «Одноклассники». 29 октября

60. «Ах, эта сказочная осень!» - концертная программа

Свое творчество подарят участники – ансамбль «АНИМА», женский ансамбль «Ладушки», а так же солисты художественной самодеятельности Дома культуры.

Дом культуры с. Зыково. 29 октября

61. Онлайн-концерт «Осенние мелодии»

Онлайн – концерт. Площадка TeamTalk. 29 октября

62. «В осенних листьях октября» - вечер общения

Вечер общения в Клубе Выходного дня: участники клуба поделятся своими воспоминаниями, интересными историями, будут звучать лирические стихи и песни.

Центральная городская библиотека. 30 октября

63. «Мои года – моё богатство!» - праздничный концерт

В программе концертные номера от творческих коллективов и солистов «Дома культуры «Заречье»

Администрация Октябрьского района г. о. Саранск. 26 октября

64. «А жизнь остается прекрасной всегда» - онлайн – проект ко дню пожилого человека

Публикация фотографий, видео поздравлений, стихов представленных участниками сообщества

Официальная страница «Вконтакте». 1-31октября

65. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - КидАрт галерея

Фотовыставка учащихся ДХШ №2 по заданной теме МБУК

«Дом культуры «Луч», фойе. 1-31октября

66. Тематические классные часы «Как молоды мы были…»

Проведение тематических классных часов в 9 -11 классах муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальные общеобразовательные организации. В течение месяца

67. Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»

Проведение конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальные общеобразовательные организации. В течение месяца

68. Конкурс сочинений «Мои любимые бабушки и дедушки»

Проведение конкурса сочинений среди обучающихся 5-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальные общеобразовательные организации. В течение месяца

69. Библиотечные уроки «Человек пожилой – это мудрости клад»

Проведение библиотечных уроков для обучающихся 7-9 классов муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальные общеобразовательные организации. В течение месяца

70. Акция «Открытка ветерану педагогического труда»

Изготовление подарков, сувениров, открыток для поздравления ветеранов педагогического труда обучающимися 5-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальные общеобразовательные организации. В течение месяца

71. #Добрая связь поколений – фотопроект Фотовыставка.

Фотографии с участием людей старшего поколения

Социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 1-30 октября

72. «Добрых рук мастерство» - дистанционный конкурс декоративно-прикладного творчества

Изготовление творческих совместных работ, поделок воспитанников и старшего поколения

Социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 1-30 октября

73. «Открытка нашим бабушкам и дедушкам» - видеопоздравление

Видеопоздравление с Международным днем пожилого человека от воспитанников дошкольных организаций

Социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 1-30 октября