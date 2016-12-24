В больницах Мордовии становится все больше ковидных пациентов

Медицина нового времени
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
В Мордовии неуклонно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией - за последние сутки выявлено уже 78 новых случаев. Лечебные учреждения республики с каждым днем принимают все больше ковидных пациентов, разворачивая дополнительные места для больных. И часть клиник уже исчерпали возможности размещения новых «вирусных коек».
По данным регионального оперативного штаба на 30 сентября, на стационарном лечении находятся уже 2 070 ковидных больных, 2 039 человек сидят под наблюдением медиков дома. При этом несколько тысяч человек болеют «традиционными» ОРВИ и пневмониями. Очевидно, что нагрузка на медицинскую сферу республики растет стремительными темпами.
Поделиться в соц. сетях:
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
Так высказалась Татьяна Голикова на открытии Центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке
Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
Республика станет площадкой для проведения эксперимента с зарплатами учителей
Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной»