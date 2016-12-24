В больницах Мордовии становится все больше ковидных пациентов

В Мордовии неуклонно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией - за последние сутки выявлено уже 78 новых случаев. Лечебные учреждения республики с каждым днем принимают все больше ковидных пациентов, разворачивая дополнительные места для больных. И часть клиник уже исчерпали возможности размещения новых «вирусных коек».

По данным регионального оперативного штаба на 30 сентября, на стационарном лечении находятся уже 2 070 ковидных больных, 2 039 человек сидят под наблюдением медиков дома. При этом несколько тысяч человек болеют «традиционными» ОРВИ и пневмониями. Очевидно, что нагрузка на медицинскую сферу республики растет стремительными темпами.