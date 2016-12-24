МВД по РМ предупреждает жителей республики о «призовых» ловушках

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками правоохранительного ведомства установлено, что жителям Мордовии посредством мессенджера «Вайбер» поступают массовые рассылки следующего содержания: «Привет ПОБЕДИТЕЛЬ!!! Прямо сейчас ВАС ЖДЕТ БОНУС 25000 рублей на ИГРУ!!».

Как следует из сообщения, получить вознаграждение можно, перейдя по ссылке. После чего вам потребуются ввести личные данные, а также полные реквизиты банковской карты, в результате мошенники смогут получить доступ к мобильному банку и похитить деньги либо запустить вредоносную программу на телефоне.

Заявлений о фактах мошенничеств, совершенных подобным образом, в органы внутренних дел Мордовии пока не поступало. Установлено, что подобные рассылки осуществляются и жителям других регионов России.

МВД по Республике Мордовия напоминает: для получения каких-либо выплат необходимо пользоваться только официальными ресурсами.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, поступившим в мессенджерах и электронных письмах с незнакомых номеров, а также пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.

Будьте внимательны и не передавайте никому свои данные!

В случае совершения в отношении Вас противоправных деяний следует обратиться в полицию.