В этом году будут благоустроены 58 саранских дворов

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По информации городской Администрации, в Саранске на средства дополнительного финансирования сейчас ведутся работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий и междворовых пространств. По решению Главы Мордовии Артёма Здунова столице Мордовии было выделено более 59 миллионов рублей, которые позволяют благоустроить 33 дворовые территории.
Во дворах ремонтируют асфальтобетонное покрытие, оборудуют пешеходные тротуары, обновляют наружное освещение, установливают скамейки, урны.
В нескольких дворах работы завершены. В Ленинском районе подрядные организации закончили благоустройство дворовых территорий у д. 65 по улице Ботевградской и д. 4 по улице Гагарина. К завершению близятся работы во дворах домов №№ 23 и 25 по улице Серадзской, №66 по улице Пушкина и №17 по улице Победы.
В Ленинском районе также будут благоустроены придомовые территории домов: №№ 73-73а по ул. Ульянова, № 50 по пр. 50 лет Октября, № 12 по ул. Энгельса, № 140 по ул. Титова. Всего 8 дворов.
В Пролетарском районе ремонт пройдет в общей сложности на 9 территориях. Кроме обозначенных ранее, работы будут выполнены по адресам: д. 4 по ул. Семашко, д. 70 по ул. Пушкина, д. 13 по ул. Веселовского. Во дворе домов №№ 9, 9 корп. 1 и 11 по ул. Миронова не только отремонтируют асфальтовое покрытие, обновят освещение и элементы благоустройства, но и установят детский игровой комплекс.
Универсальная спортивная площадка ранее была благоустроена и открыта во дворах домов №2 по улице Семашко и д. №33 по ул. Веселовского.
Октябрьский район стал рекордсменом по количеству благоустраиваемых территорий. Здесь в список на дополнительное благоустройство включено 15 дворовых территорий. Это дворы МКД № 33 по ул. Косарева, №№ 19/1, 19/2, 19/3, 21/2 по ул. Ярославской, №№10, 11, 13, 14, 15, 16, 32, 33, 34 и 35 по ул. Октябрьской рп. Луховка.
В этом году в столице Мордовии уже благоустроено 25 дворовых территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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