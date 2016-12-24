В Ардатовском Доме социального обслуживания прокурорская проверка выявила насекомых в пищеблоке

«Чистая Страна 2.0»
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
В Ардатовском районе Мордовии прокурорские работники устроили инспекцию в местном Доме социального обслуживания. Проверяющие интересовались, как соблюдаются в учреждении санитарные и эпидемиологические требования. Итоги проверочного «рейда» оказались неутешительными.
В сообщении надзорного ведомства о результатах инспекции говорится о грубых нарушениях, допущенных администрацией социального объекта. В помещениях пищеблока сотрудники прокуратуры сразу же увидели насекомых, что явно свидетельствовало о царящей здесь полной антисанитарии. Рядом, в нарушение требований размещения хранились личных вещи персонала, моющие и дезинфицирующие средства. Выявленные нарушения создавали угрозу безопасному пребыванию в учреждении получателей социальных услуг, инвалидов.
По данному факту прокуратурой района в отношении должностного лица социального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), по результатам рассмотрения которого ответственный работник учреждения был наказан штрафом.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию