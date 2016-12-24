«Путевка» на зону и штраф под 9 миллионов

В Саранске суд вынес приговор по громкому уголовному делу бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова. Он обвинялся в получении многомиллионных взяток.

В свое время Сергей Макаров возглавлял известную в республике фирму «СДС-Управление строительства». Макаров был руководителем организации, а засветившийся сейчас во многих коррупционных эпизодах Михаил Иоффе его заместителем. Вскоре начальник пошел на повышение и возглавил ГОСУКС РМ. Место Макарова в «СДС» занял Михаил Иоффе. Но строители-руководители связь друг с другом не утратили, напротив, их взаимоотношения наполнились новым денежным содержанием.

«СДС» под руководством Иоффе получала по госконтрактам крупные заказы на возведение в республике социально значимых объектов. А контроль за выполнением контрактов и приемку работ осуществлял как раз ГОСУКС РМ во главе с Макаровым. Один проворачивал масштабные хищения при строительстве, другой его покрывал. Такое тесное взаимодействие длилось много лет, пока Михаил Иоффе не покинул директорское кресло в ООО «СДС-Управление строительства», а Сергей Макаров не ушел с поста руководителя ГОСУКСа.

Первый коррупционный эпизод в связке Иоффе-Макаров оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по РМ выявили еще в конце 2019 года. По их данным, в 2014 году Сергей Макаров потребовал от своего бывшего подчиненного расплатиться за благосклонное отношение и «общее покровительство». Иоффе выполнил пожелание - взятка была оформлена в виде покупки комплектов мебели стоимостью более 1 миллиона 400 тысяч рублей (речь шла о кухонном гарнитуре по безумной для рядового человека стоимости).

В отношении Сергея Макарова, сразу признавшего вину, Следственный комитет по РМ возбудил тогда уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере» (до 15 лет заключения со штрафом в 70-кратном размере от суммы взятки).

Затем следователи установили новые эпизоды коррупционных взаимоотношений Макарова и Иоффе. По информации правоохранителей, еще ранее руководитель ГОСУКСа получил от директора «СДС» взятку в виде стройматериалов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Эти стройматериалы использовались при работах на «семейных» земельных участках Макаровых в Лямбирском районе.

Еще одна взятка была оформлена в виде строительных услуг и сантехники на сумму более 1 миллиона рублей - подчиненные Иоффе отремонтировали квартиру сына Сергея Макарова в центре Саранска.

До суда бывшего руководителя ГОСУКСа РМ не стали ограничивать в свободе – с него лишь взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину в инкриминируемых деяниях Сергей Макаров признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 9 миллионов 825 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.