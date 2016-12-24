В Мордовии дорожные камеры зафиксировали нарушений на 146 миллионов рублей

По информации МВД по РМ, за 8 месяцев этого года на основании фотоматериалов, поступивших с комплексов фотовидеофиксации, в Мордовия возбуждено свыше 248 тысяч дел об административных дорожных правонарушениях (почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года). Выписано административных штрафов на общую сумму свыше 146 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении, на Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (http://www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов» предусмотрена возможность по данным государственного регистрационного знака своего автомобиля и номера свидетельства о его регистрации получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. Кроме того, зможно ознакомиться с фотоматериалом административного правонарушения, распечатать квитанцию и произвести оплату в режиме онлайн. Также информацию о неоплаченных штрафах можно узнать на портале Государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и на сайте Федеральной службы судебных приставов (http://r13.fssprus.ru/iss/ip).

Многие участники дорожного движения стремятся воспользоваться законодательно предоставленной возможностью оплаты административных штрафов с 50% скидкой в 20-дневный срок со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении. (Ряд нарушений не подпадают под «льготную» оплату).

При этом, неуплата административного штрафа в срок свыше 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа по делу об административном правонарушении, зафиксированном с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.