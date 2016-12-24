Полиция усмотрела в действиях ковылкинского «охотника» на кошек уголовное преступление

МВД по РМ сообщает о предварительных результатах проверки по факту уличного расстрела кошек в городе Ковылкино. 26 сентября в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как мужчина производит выстрелы в кошек во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Есенина в райцентре.

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность данного человека. Им оказался 43-летний житель другого региона, временно проживающий в Мордовии. Выстрелы в кошек он произвел из пневматической винтовки «Фантом».

По словам мужчины, бесхозные животные систематически царапали его машину и гадили на транспортное средство, припаркованное во дворе дома, в котором он арендовал квартиру.

В обеденное время он взял ружье и произвел несколько выстрелов в кошек. При этом на улице в этот момент находились малолетние дети. В действиях указанного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».