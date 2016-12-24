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Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, 27 сентября в городе Ковылкино на пешеходном переходе машина насмерть сбила пенсионерку. ДТП произошло в 18 часов 40 минут в райцентре по улице Комсомольской. 18-летний водитель автомашины «Лада 2114» не заметил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо в зоне действия пешеходного перехода. В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась при транспортировке в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП скрылся, однако позднее был разыскан и задержан сотрудниками Госавтоинспекции. По информации районного отделения ГИБДД, парень находился за рулем в трезвом состоянии.
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