Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, 27 сентября в городе Ковылкино на пешеходном переходе машина насмерть сбила пенсионерку. ДТП произошло в 18 часов 40 минут в райцентре по улице Комсомольской. 18-летний водитель автомашины «Лада 2114» не заметил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо в зоне действия пешеходного перехода. В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась при транспортировке в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП скрылся, однако позднее был разыскан и задержан сотрудниками Госавтоинспекции. По информации районного отделения ГИБДД, парень находился за рулем в трезвом состоянии.