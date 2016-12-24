В Саранске прошли масштабные пожарно-тактические учения в аэропорту

По информации МЧС по РМ, в Саранске прошли масштабные пожарно-тактические учения в здании городского аэропорта. По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в зоне обработки багажа расположенном на первом этаже.

В ходе учений было эвакуировано 15 человек, но два работника воздушной гавани не смогли самостоятельно выбраться из-за сильного задымления, на улицу их вывели сотрудники МЧС России.

Первой к работе по тушению пожара приступила пожарная команда аэропорта. Через несколько минут после них на вызов прибыли пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС по РМ.

Целью мероприятия стала отработка личным составом действий по ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, проверка знания обязанностей и действий персонала в случае возникновения возгорания.