В Саранске прошли масштабные пожарно-тактические учения в аэропорту

Программирование и кибербезопасность
В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
По информации МЧС по РМ, в Саранске прошли масштабные пожарно-тактические учения в здании городского аэропорта. По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в зоне обработки багажа расположенном на первом этаже.
В ходе учений было эвакуировано 15 человек, но два работника воздушной гавани не смогли самостоятельно выбраться из-за сильного задымления, на улицу их вывели сотрудники МЧС России.
Первой к работе по тушению пожара приступила пожарная команда аэропорта. Через несколько минут после них на вызов прибыли пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС по РМ.
Целью мероприятия стала отработка личным составом действий по ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, проверка знания обязанностей и действий персонала в случае возникновения возгорания.
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В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
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