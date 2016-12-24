В Мордовии нашли пропавшую пенсионерку

Как сообщает МВД по РМ, накануне в дежурную часть полиции по Рузаевскому району поступило сообщение о розыске местной жительницы, 1946 года рождения. Пожилая женщина днем ушла за грибами в сторону лесного массива, расположенного вблизи села Пайгарма. Пенсионерка сама сообщила о том, что заблудилась по номеру 112, однако после этого у нее сел мобильный телефон.

На розыск пропавшей был ориентирован личный состав отдела полиции, а также спасатели, которые использовали звуковую сирену. 27 сентября женщина самостоятельно вышла из лесного массива. Дойдя до станции Пайгарма, она попросила у местных жителей зарядить мобильный телефон, после чего позвонила своей дочери.

Как рассказала жительница Рузаевки, за грибами они отправились вдвоем с подругой. Однако, в лесу их дорожки разошлись, после чего пенсионерка оказалась дезориентирована. Во время проводимых поисковых мероприятий она слышала звуковую сирену, но не смогла найти найти путь.

В настоящее время женщина находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.