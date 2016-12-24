В Мордовии больницы лечат уже 1872 ковидных пациента

Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 75 новых случаев коронавируса, 52 человека выписан с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончался мужчина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончался мужчина 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

По данным на 27 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1 872 человека на стационарном лечении;

2 013 человек под наблюдением дома.