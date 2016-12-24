В Мордовии больницы лечат уже 1872 ковидных пациента

«Эх, прокачу!»
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 75 новых случаев коронавируса, 52 человека выписан с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончался мужчина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончался мужчина 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
По данным на 27 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1 872 человека на стационарном лечении;
2 013 человек под наблюдением дома.
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В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
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