В Мордовии пропала очередная любительница походов за грибами

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Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Полиция в Рузаевском районе устанавливает местонахождение без вести пропавшей Борисовой Надежды Петровны, 1946 года рождения. Пожилая женщина 26 сентября около 15-00 ушла из своего дома по улице Ухтомского за грибами в сторону лесного массива, расположенного вблизи села Пайгарма, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(83451)4-03-89, 4-03-97, 38-59-64 или 102.
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