В Мордовии пенсионер стал жертвой «финансовых вампиров»

Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму

В Ковылкинском районе 71-летний мужчина стал жертвой прикинувшихся полицейскими аферистов. Как рассказал пенсионер, 20 сентября ему позвонил неизвестный, который представился следователем московского отдела полиции. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что в отношении мужчины, возможно, было совершено преступление, и для его раскрытия требуется оказать помощь.

После этого старому человеку позвонил другой оперативник – якобы уже из регионального МВД. При этом житель Мордовии сверил входящий номер, который действительно принадлежал правоохранительному ведомству. Незнакомец пояснил, что в настоящий момент проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению мошенничества. Эти деятели пытаются оформить кредит на имя потерпевшего. После этого звонивший посоветовал продолжить разговор с сотрудниками банка и следовать его инструкциям.

Во время следующего разговора специалист финансового учреждения предложил действовать на опережение мошенников, снять все имеющиеся на счетах денежные средства и внести их на безопасный счет. Житель Ковылкинского района выполнил все указания и перечислил с трех кредитных карт на 13 абонентских номеров около 1 миллиона рублей.

Но злоумышленники не успокоились и на следующий день вновь связались с мужчиной. Ему сообщили, что мошенники пытаются оформить на него заем. Для предотвращения финансовой операции требовалось взять так называемый зеркальный кредит и внести полученные сбережения на продиктованные лицевые счета.

Мужчина отправился в банк, где оставил заявку на получение более полутора миллионов рублей. После ее одобрения он также двумя платежами перечислил деньги на указанные аферистами счета.

Казалось бы, «финансовые вампиры» уже насытились деньгами своей жертвы. Однако, выманивание средств у пожилого человека продолжилось. На следующий день мошенники снова позвонили пенсионеру и попросили оформить в банке очередной кредит. Это стало последней каплей в чаше сомнений жителя Мордовии. Он понял, что связался с махинаторами и обратился в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила свыше 2.5 миллионов рублей. Как выяснится в последующем, мошенники использовали технологию подмены номеров.

В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.