В Саранске бывшая работница муниципального предприятия пойдет под суд за взятку и мошенничество

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей работницы одного из муниципальных предприятий города. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве и получении взятки.

По данным следствия, в 2021 году дамочка путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения похитила 11 тысяч 200 рублей, принадлежащие предприятию. В ее организацию рабочим по благоустройству был трудоустроен мужчина, осужденный к исправительным работам с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Обвиняемая договорилась с ним, что будет заполнять табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о его трудовой деятельности, при этом мужчина на работу ходить не будет.

В результате женщина потратила на свои нужды часть начисленной мужчине заработной платы. Кроме того, она получила от него взятку в общей сумме 65 тысяч рублей за фиктивный учет его рабочего времени и не уведомление уголовно-исполнительной инспекции об уклонении мужчины от исправительных работ.

Эти преступные уловки предприимчивой особы выявили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Саранску. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая признала полностью.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.