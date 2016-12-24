За гибель грудного ребенка во сне жительницу Мордовии осудили к ограничению свободы

Трагедия с гибелью младенца во сне закончилась в Мордовии вынесением обвинительного приговора его матери. Женщину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Это семейная драма случилась еще в марте 2021 года. Мать грудного ребенка прилегла на кровать и положила маленького сынишку рядом. Женщина полагала, что так ей будет проще следить за младенцем.

К несчастью, родительница незаметно для себя заснула, и так крепко, что не почувствовала, как всем телом навалилась на грудничка. В результате ребенок скончался от механической асфиксии, тяжелого сдавливания органов груди и живота.

После проведенной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину женщина не отрицала. Приговором суда жительнице Мордовии назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.