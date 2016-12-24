В Мордовии ремесленника поймали с незаконно срубленной древесиной

В Большеберезниковском районе сотрудниками ДПС был задержан с незаконно срубленными деревьями 45-летний житель Мордовии. Инспекторы остановили трактор «МТЗ-5», в кузове которого находились срубы ольхи. Сопроводительных документов на древесину у водителя не оказалось.

Выяснилось, что мужчина занимается бондарным ремеслом. Ольху он спилил, чтобы использовать для изготовления своей «рукотворной» продукции. Ущерб, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования РМ, составил свыше 80 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемый не отрицает. С него взяли обязательство о явке.