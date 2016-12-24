«Финита ля комедия»

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В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
В пресс-центре регионального МВД заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по Саранску Вячеслав Расхожев и начальник отдела безопасности Отделения – Национального банка по РМ Александр Петров в рамках онлайн-брифинга рассказали, как распознать финансовую пирамиду.
В столице Мордовии сейчас расследуется уголовное дело по мошенничеству, связанному с компанией «Финико». О преступлении в полицию сообщил 73-летний местный житель. Как рассказал пенсионер, весной этого года в Москве он познакомился с представителем компании «Финико», зарабатывающей с помощью алгоритмов автоматизированной системы генерации прибыли.
Незнакомец предложил жителю Саранска вложить свои сбережения, получив в последующем высокий доход. В связи с тем, что в Мордовии отсутствовал офис организации, денежные средства было необходимо перечислить на указанный им счет. Пенсионер с предложением согласился и перечислил 2 миллиона рублей. И уже через месяц пожилой мужчина получил в качестве процентов 241 тысячу рублей.
Убедившись в правдивости посулов о высокой прибыли, житель Саранска перечислил на свой счет в компании еще более 1 миллиона 300 тысяч рублей. А спустя некоторое время он с ужасом узнал из СМИ о закрытии организации. Клиент из республики связался с представителем компании, однако тот прояснить ситуацию не смог. Прождав еще несколько недель, пенсионер обратился в полицию.
МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой к жителям региона, пострадавшим от действий организаторов финансовой пирамиды, незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы по месту жительства.
Как рассказал представитель Нацбанка Александр Петров, с 1 июля текущего года Банк России публикует и регулярно обновляет на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. На текущий момент в нем содержится информация о более чем 2600 организаций и проектах, в деятельности которых усматриваются признаки финансовой пирамиды. К основным из них относятся:
1) Отсутствие лицензии Банка России, которой нет и в реестрах Банка. Данная информация размещена на официальном сайте Центрального банка в разделе «Проверить финансовую организацию»
2) Публичное обещание высокой доходности
3) Отсутствие точного определения деятельности, информации о собственных основных средствах, регистрация за несколько месяцев до начала активной деятельности по привлечению денежных средств граждан
4) Отсутствие контактов для связи, заполнение формы обратной связи на сайте, переписка через онлайн-чат, электронную почту
5) Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника-инвестора формируется за счет вложений новых участников
6) Привлечение денег от граждан для участия в различного рода программах, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления, выступающих в качестве альтернативы банковскому кредиту.
В завершение спикеры в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не торопиться при принятии решения. До заключения договора с компанией необходимо проверить, легально ли она предоставляет финансовые услуги.
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