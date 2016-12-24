Алексея Меркушкина вновь не выпустили из СИЗО

Ленинский суд Саранска в очередной раз оставил неизменной меру пресечения для бывшего министра целевых программ РМ Алексея Меркушкина. В рамках громкого коррупционного расследования именитый фигурант обвиняется в даче взятки и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

С ходатайством о сохранении для Меркушкина прежней меры пресечения в суде выступил представитель следствия. В итоге, Алексей Николаевич останется в следственном изоляторе до 28 декабря этого года.