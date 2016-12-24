Алексея Меркушкина вновь не выпустили из СИЗО

По укороченному графику
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
Ленинский суд Саранска в очередной раз оставил неизменной меру пресечения для бывшего министра целевых программ РМ Алексея Меркушкина. В рамках громкого коррупционного расследования именитый фигурант обвиняется в даче взятки и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
С ходатайством о сохранении для Меркушкина прежней меры пресечения в суде выступил представитель следствия. В итоге, Алексей Николаевич останется в следственном изоляторе до 28 декабря этого года.
Поделиться в соц. сетях:
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию
Так высказалась Татьяна Голикова на открытии Центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке
В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ