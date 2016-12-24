Меркушкину предъявили еще одно обвинение

Находящийся в СИЗО бывший зампред Правительства РМ – Министр целевых программ 43-летний Алексей Меркушкин получил еще одно обвинение – в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По мнению следствия, Алексей Меркушкин также причастен к махинации с продажей в собственность республики «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости - его сбагрили за 271 миллион рублей при фактической цене в 54 миллиона. Ранее в этой хищнической операции обвинялись только Владимир Мазов и Алексей Гришин. Теперь к ним следствие «приобщило» и Меркушкина – наверняка сыграли роль показания бывших друзей-товарищей.

С делом «МордовЭкспоЦентра» произошла ровно та же история, что и со вяткой управляющему отделением Национального банка по РМ Алескандру Тренькину. 7 миллионов рублей «подношения» Тренькину позволили «Мордовпромстройбанку» в 2015 году избежать отзыва лицензии. Сначала обвинение за дачу взятки было предъявлено председателю совета директоров ПАО «Саранский ДСК» Вячеславу Брыкову и совладельцу «Мордовпромстройбанка» Алексею Гришину. И в ходе их допросов «нарисовался» третий участник этой коррупционной сделки - Алексей Меркушкин. Именно за взятку банкиру Тренькину его и задержали в мае этого года при попытке вылететь из Москвы в Минск.

11 августа Ленинский суд Саранска вновь рассматривал вопрос об избрании Алексею Меркушкину меры пресечения. С учетом нового обвинения у именитого фигуранта просто не было шансов на смягчение условий – его предсказуемо оставили в СИЗО. Срок содержания под стражей Меркушкину продлен по 28 сентября 2021 года включительно. Любопытно, что помимо обычных мотивировок о возможности скрыться и давить на свидетелей, суд обосновал свое решение по Алексею Николаевичу еще одним аргументом. Цитата – «в материалах дела имеются данные о том, что отец обвиняемого оказывал воздействие на участников уголовного судопроизводства с целью изменения ими показаний в пользу обвиняемого». Ну, что же можно было ожидать от нормального родителя, когда его сын попадает в беду? В таких вопросах не остается места для сантиментов даже у самых видных персон.