В Саранске любитель прокатиться на мотоцикле рядом с попутными автомобилями попал в реанимацию

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 сентября в Саранске любитель прокатиться на мотоцикле рядом с попутными автомобилями попал в реанимацию. Около двух часов дня на улице Севастопольской 23-летний водитель мотоцикла марки «Honda 400SF», не имея права управления соответствующей категории «А», не обеспечил необходимый боковой интервал и совершил касательное столкновение с автомашиной «Хендай Солярис», которая двигалась впереди в попутном направлении прямо. В результате аварии байкер был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, у него взята кровь на анализ. 28-летний водитель «Соляриса» за рулем находился трезвым.

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