У жителя Мордовии за долги продали иномарку «Kia Sorento»

Репортер

В Мордовии судебные приставы пустили с молотка иномарку, принадлежавшую должнику. С целью исполнения указанных в исполнительном документе требований приставами сначала был наложен арест на автомашину «Kia Sorento» 2012 года выпуска. На открытых торгах в форме аукциона иномарка ушла за 800 тысяч рублей с лишним. Полученные от реализации денежные средства были перечислены в счет погашения долга. 

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