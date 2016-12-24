У жителя Мордовии за долги продали иномарку «Kia Sorento»

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В Мордовии судебные приставы пустили с молотка иномарку, принадлежавшую должнику. С целью исполнения указанных в исполнительном документе требований приставами сначала был наложен арест на автомашину «Kia Sorento» 2012 года выпуска. На открытых торгах в форме аукциона иномарка ушла за 800 тысяч рублей с лишним. Полученные от реализации денежные средства были перечислены в счет погашения долга.
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