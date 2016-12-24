Пожилой житель Мордовии два дня выполнял разорительные указания мошенников

Репортер

67-летний житель поселка Тургенево Ардатовского района Мордовии безоговорочно доверился телефонным мошенникам и два дня выполнял их разорительные указания.  Как рассказал пострадавший, ему на мобильный телефон позвонил «сотрудник банка». Специалист сообщил о подозрительной активности, зарегистрированной по лицевому счету жителя республики. После этого он посоветовал пенсионеру оформить кредит, чтобы опередить мошенников и внести деньги на так называемый безопасный счет. Обеспокоенный пожилой мужчина ответил, что отделение банка уже скоро закроется, и он не успеет снять накопления.

Тогда ему предложили назвать номер банковской карты  и все другие конфиденциальные данные – дескать, это нужно для предотвращения попыток аферистов обчистить счет. Пенсионер выдал всю информацию, в результате чего у него были списаны с карты 105 тысяч рублей. При этом телефонный собеседник сообщил, что свяжется с клиентом на следующий день, чтобы закончить процедуру защиты от действий мошенников.

Спустя сутки незнакомец вновь позвонил жителю Мордовии и напомнил о необходимости «защитного»  оформления кредита. Сельчанин послушно пошел в банк, где получил заем в сумме 200 тысяч рублей, которые несколькими платежами перечислил на счета злоумышленников.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: при поступлении звонка от незнакомцев, которые сообщают о каких-либо финансовых операциях, происходящих по вашему банковскому счету, следует немедленно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте карты. 

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