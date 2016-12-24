Имущество Саранскгорводоканала арестовали за долги

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Прокурор Ленинского района Саранска санкционировал арест имущества МП «Саранское водопроводно – канализационное хозяйство». Об этом сообщает прокуратура Мордовии.
У муниципального предприятия скопилась задолженность по уплате налогов. В связи с этим налоговая служба обратилась в прокуратуру района с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.
Прокурор района санкционировал арест имущества МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно – канализационное хозяйство» на сумму 8,7 млн. рублей.
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