Имущество Саранскгорводоканала арестовали за долги

Прокурор Ленинского района Саранска санкционировал арест имущества МП «Саранское водопроводно – канализационное хозяйство». Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

У муниципального предприятия скопилась задолженность по уплате налогов. В связи с этим налоговая служба обратилась в прокуратуру района с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.

Прокурор района санкционировал арест имущества МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно – канализационное хозяйство» на сумму 8,7 млн. рублей.