В Саранске трехмесячного младенца родители по ошибке напоили смесью с лимонной кислотой

Репортер

Минувшей ночью в детскую республиканскую больницу доставили маленького саранского пациента. Он попал к медикам с отравлением лимонной кислотой.

Вероятнее всего, с помощью «лимонки» родители ребенка избавлялись от накипи в чайнике, а потом просто забыли поменять воду и добавили эту отраву в детскую смесь. После кормления ребенка ему стало плохо, и родители немедленно вызвали «скорую помощь».

Правоохранительные органы Мордовии относят это ЧП к разряду несчастных случаев, но проведут положенную в таких случаях проверку.

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