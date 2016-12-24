В Саранске ограничат движение транспорта на новом участке улицы Титова

Наш город

По информации администрации города, в Саранске с 23 по 26 сентября в период ремонта дороги будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Титова

- с 07:00 23 сентября до 23:00 26 сентября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб). 

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