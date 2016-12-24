Уроженец Мордовии Алексей Кежватов назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Тыва

Приказом Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Тыва из кадрового резерва МВД России назначен полковник полиции Алексей Кежватов. Он является уроженцем Мордовии, долгое время работал в системе МВД по РМ на различных должностях.



Алексей Кежватов родился 26 декабря 1971 года в Мордовской АССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности оперуполномоченного специального отдела быстрого реагирования Управления по организованной преступности при МВД Республики Мордовия.



За период службы работал на различных руководящих должностях в оперативных подразделениях органов внутренних дел Мордовии, проходил службу на территории Северо-Кавказского региона.



С 2016 года занимал должность начальника Управления по вопросам миграции МВД по РМ.



За время службы награжден ведомственными наградами МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3 степени, «За боевое содружество».

Представляя Алексея Кежватова, Министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Поляков выразил уверенность, что большой опыт работы и профессионализм помогут ему в выполнении поставленных задач.



