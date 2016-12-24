24 сентября в Саранске откроется выставка «По родной земле»

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В Музее мордовской народной культуры 24 сентября в 15:00 состоится открытие персональной выставки Алексея Владимировича Головченко. В экспозиции представлено около 70 работ: городские пейзажи старой Пензы и картины родной природы, выполненные в технике масляной живописи.
А.В. Головченко родился в городе Сердобске Пензенской области в 1986 году. Профессиональный художник, имеет высшее специальное образование. Член ТСХР. Член Союза художников России.
Творческий путь его связан с русской природой и непрерывным поиском, возможностью уловить мгновения мимолетной, ускользающей ее красоты. Переменчивые лучи света или сгущающиеся сумерки, восход солнца, заход луны, шелест трав и скрип снега, запах принесенных с мороза дров, стук дождя о первую траву… В тишине, словно наедине с миром, над этими и другими образами работает автор.
С 2006 года он принимает активное участие в городских, региональных, всероссийских, международных и благотворительных проектах. Награжден дипломами и благодарственными письмами, в числе которых Благодарность Российской Академии художеств.
В 2015 году стал стипендиатом Министерства культуры в рамках программы поддержки молодых деятелей культуры в регионах России.
В 2016 году участвовал в фестивале художников в Берлине, посвященном 90-летию Андрея Позднева.
В 2108-м - участник второго фестиваля изобразительного искусства«DENNITSA-Berlin-2018».
Награжден бронзовой медалью «За вклад в отечественное изобразительное искусство».
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