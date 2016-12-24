Артём Здунов провел рабочую встречу с председателями ТСЖ и комитетов МКД

На встречу были приглашены представители собственников, проживающих в МКД по улицам Пушкина и Семашко.



Напомним, в начале сентября Артём Здунов инспектировал благоустройство общей дворовой территории у пятиэтажек по улицам Веселовского, 33 и Семашко, 2, где были устранены огрехи после некачественно проведенного ремонта. Тогда же руководитель региона осмотрел соседние дворы, после чего пригласил председателей комитетов МКД обсудить волнующие их темы.



Сегодня с участием Минжкх РМ, городских властей, руководства МП «Саранскгорводоканал» и республиканского Фонда капитального ремонта поднимались актуальные для многих ТСЖ вопросы - возврат неизрасходованных денежных средств от бывшей управляющей компании, оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальные квартиры, контроль за финансовой деятельностью УК и их лицензирование.



Разобрав проблемные вопросы, Артём Здунов поручил разработать методику оценки управляющих организаций, составить рейтинг, в котором будет отмечены добросовестные и недобросовестные УК. Это поможет не ошибиться жителям при выборе компании, которая будет отвечать за содержание их дома.



Для председателей ТСЖ и советов МКД запланировано обучение с целью повышения их правовой грамотности и консультирования по другим нюансам, которые могут возникнуть в ходе управленческой работы многоквартирным домом.