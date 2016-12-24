Артём Здунов провел рабочую встречу с председателями ТСЖ и комитетов МКД

Репортер

На встречу были приглашены представители собственников, проживающих в МКД по улицам Пушкина и Семашко.

Напомним, в начале сентября Артём Здунов инспектировал благоустройство общей дворовой территории у пятиэтажек по улицам Веселовского, 33 и Семашко, 2, где были устранены огрехи после некачественно проведенного ремонта. Тогда же руководитель региона осмотрел соседние дворы, после чего пригласил председателей комитетов МКД обсудить волнующие их темы. 
 
Сегодня с участием Минжкх РМ, городских властей, руководства МП «Саранскгорводоканал» и республиканского Фонда капитального ремонта поднимались актуальные для многих ТСЖ вопросы - возврат неизрасходованных денежных средств от бывшей управляющей компании, оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальные квартиры, контроль за финансовой деятельностью УК и их лицензирование.

Разобрав проблемные вопросы, Артём Здунов поручил разработать методику оценки управляющих организаций, составить рейтинг, в котором будет отмечены добросовестные и недобросовестные УК. Это поможет не ошибиться жителям при выборе компании, которая будет отвечать за содержание их дома.

Для председателей ТСЖ и советов МКД запланировано обучение с целью повышения их правовой грамотности и  консультирования по другим нюансам, которые могут возникнуть в ходе управленческой работы многоквартирным домом.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

Учебный год

Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

1
Заказать рекламу
1
1
1