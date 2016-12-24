В Мордовии назвали имена новых депутатов Государственного Собрания РМ

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В Мордовии подведены итоги выборов депутатов Государственного Собрания РМ по одномандатным округам и партийным спискам. В парламент Мордовии пройдут четыре партии.
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Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
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