Саранский пенсионер нанес 18 ножевых ранений незнакомцу в своей квартире

В Саранске 64-летнего пенсионера по приговору суда отправили на зону на восемь лет. Мужчина был признан виновным в убийстве незнакомого гостя.

9 января в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение об обнаружении около дома по улице Васенко с множественными колото-резаными ранениями тела неизвестного мужчины. Оперативники быстро установили личность погибшего - им оказался 49-летний горожанин.

Вскоре был задержан и подозреваемый в убийстве 64-летний пенсионер – «мясник» проживал в доме, рядом с которым и было обнаружено окровавленное тело. Как пояснил пожилой мужчина, вернувшись домой, он обнаружил в своей квартире незнакомого человека. Входная дверь в жилище была не заперта. В ходе выяснения отношений хозяин квартиры схватил кухонные ножи и нанес непрошенному визитеру не менее 18 ножевых ранений.

Когда бойня завершилась, пенсионер вытащил искромсанное тело на улицу и бросил в снег. Погибшего обнаружили случайные прохожие, которые сообщили о произошедшем в полицию.