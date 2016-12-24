В Саранске 55-летний водитель заплатил за сорвавшийся секс с путаной 66 тысяч рублей

«Отличная идея!»
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В минувшие выходные к полицейским Саранска пришел 55-летний водитель с заявлением о мошенничестве. Немолодой уже мужчина потерял более 60 тысяч рублей на расхожем обмане при вызове «жрицы любви».
По словам оставшегося без оплаченного секса клиента, он нашел в интернете объявление с предложением интимных услуг. Мужчина решил вызвать путану и позвонил по указанному номеру. На его звонок ответила администратор «сексуальной службы», которая сразу же предупредила о некоторых обязательных платежах, которые заказчик должен сделать авансом по банковской карте.
Сначала житель столицы Мордовии заплатил 5 тысяч рублей в качестве страховки, которая обеспечит безопасность девушки. Потом раскошелился еще на какие-то нужды. В общем, под различными предлогами у него выманили 66 тысяч рублей. Возможно, эта финансовая раскрутка продолжалась бы до полного исчерпания средств у клиента, но тут вмешались банковские работники. Во время очередного перевода карта мужчины была заблокирована банком в связи с проведением подозрительных финансовых операций.
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