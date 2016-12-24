После обработки 80% протоколов «Единая Россия» лидирует в Мордовии на выборах в Госдуму

По данным газеты «Коммерсант», в Мордовии на выборах в Государственную Думу России по федеральному округу партия «Единая Россия» набирает свыше 70% голосов избирателей. На втором месте с большим отставанием идет КПРФ с 10% голосов. На третьем – ЛДПР с результатом почти в 7%.