После обработки 80% протоколов «Единая Россия» лидирует в Мордовии на выборах в Госдуму

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По данным газеты «Коммерсант», в Мордовии на выборах в Государственную Думу России по федеральному округу партия «Единая Россия» набирает свыше 70% голосов избирателей. На втором месте с большим отставанием идет КПРФ с 10% голосов. На третьем – ЛДПР с результатом почти в 7%.

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