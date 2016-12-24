45-летний уголовник из Рузаевского района отправится на зону за убийство пенсионерки подушкой

В Мордовии вынесли приговор 45-летнему жителю Рузаевского района за убийство пенсионерки. Неоднократно судимый субъект ночью проник в дом пожилой женщины в поисках спиртного. На свое несчастье зозяйка проснулась от шума...

Следствие установило, что в ночь на 29 марта этого года пьяный уголовник залез в дом к 78-летней женщине, проживающей с ним по соседству в селе Сузгарье Рузаевского района. При помощи стамески он выставил окно кухни и через образовавший проем проник в жилище, чтобы найти спиртное. Однако, из-за шума проснулась хозяйка и стала его выгонять. Тогда криминальный визитер толкнул ее, а когда она упала, стал удерживать на ее лице подушку до тех пор, пока старушка не перестала подавать признаков жизни. После чего он с места преступления скрылся. На следующий день тело погибшей было обнаружено социальным работником.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря грамотной работе следователей и сотрудников полиции, злоумышленник был установлен и задержан в кратчайшие сроки. В результате исследования места происшествия с применением криминалистической техники были получены неопровержимые доказательства его причастности к убийству.

В ходе следствия в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и против собственности.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.