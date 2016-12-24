Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX

16 сентября временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Японии.



В состав олимпийской сборной команды России от Мордовии вошли спортсмены по трем видам спорта. Артём Сурков и Сергей Емелин выступали в дисциплине греко-римская борьба. Александр Катышев, Евгений Клещенко и Наталья Суворова боролись за медали в велоспорте-BMX. Эльвира Хасанова участвовала в спортивной ходьбе на 20 км.



Кроме того, Евгений Швецов вошел в состав паралимпийской сборной. Наш спортсмен участвовал в беге на 400 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

По итогам соревнований мордовские атлеты принесли в копилку России две медали. У Сергея Емелина – бронзовая медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Евгений Швецов на своей дистанции взял серебро.



Напомним, что Президент России Владимир Путин высоко оценил результат наших спортсменов и наградил Сергея Емелина медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Евгения Швецова – медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.



Артём Здунов подчеркнул, что Мордовия со своими задачами справилась и выглядела очень достойно. «Я благодарю каждого из вас и ваших наставников за такое самоотверженное отношение к делу. Без сомнения, Олимпийские игры – одно из важнейших событий в вашей жизни. В ПФО мы заняли третье место по количеству представленных спортсменов, членов национальной сборной, а по сравнению с прошлыми играми количество увеличили на треть. Тенденцию надо наращивать, тем более следующие старты уже через три года», - сказал Врио Главы Мордовии.



Руководитель региона отметил, что начинать подготовку необходимо уже сейчас. О ней и шла речь со спортсменами и тренерами.



Артёму Здунову сообщили, что в Минспорта России завершаются переговоры о строительстве в Саранске трассы супер-кросс для велосипедистов-BMX. Это будет единственная в России стартовая гора высотой в 8 метров. Именно с такой высоты начинаются заезды на мировых первенствах. Пока наши спортсмены вынуждены постоянно выезжать на сборы в другие страны, что значительно осложняет подготовку. После завершения строительства Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX.



Также к Врио Главы РМ обратились представители борцовского сообщества. С их слов, популярность греко-римской борьбы растет ежегодно. Глядя на наших прославленных спортсменов, в секции записываются все больше детей. Существующие мощности уже не выдерживают всего потока желающих тренироваться. И.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов доложил, что на согласовании в Правительстве РФ находится проект создания в Саранске Центра единоборств. Уже в следующем году, после всех согласований, будут готовить ПСД. Артём Здунов поручил ускорить решение этого вопроса. Также он добавил, что при проектировании комплекса необходимо, в первую очередь, учитывать мнения и желания спортсменов. Центр должен быть современным и удобным, чтобы из него могли выйти новые олимпийские чемпионы.