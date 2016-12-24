В Мордовии у КАМАЗа на трассе оторвалось колесо, грузовик перевернулся

Как сообщает аварийно-спасательная служба Мордовии, на ульяновской трассе рядом с поворотом на село Инятки у КАМАЗа в ходе движения оторвало переднее колесо. В результате грузовик перевернулся и слетел в кювет. Водителя машины заблокировало в кабине. Спасатели с помощью специального оборудования вызволили бедолагу из железного плена и передали в руки врачей бригады скорой помощи.