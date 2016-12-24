В Саранске взяли «финансовых гастролеров» из Нижнего

Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр

В Саранске полицейские задержали с 5-тысячными фальшивками двух молодых людей 26-и и 23-х лет отроду. Они целенаправленно прибыли в столицу Мордовии для «сброса» поддельных банкнот и тщательно выбирали точки сбыта, чтобы не «засветиться» на видеокамерах.

К полицейским Саранска в сентябре из магазинов стала поступать информация о фальшивых купюрах номиналом в 5 тысяч рублей, которые выявлялись при подсчете выручки. Все обнаруженные подделки явно происходили из одного источника, а значит, следовало искать их распространителей.

Вскоре борцам с экономическими преступлениями регионального МВД удалось выйти на след шустрых «финансистов». В руки правоохранителей попали двое приехавших из Нижнего Новгорода парней. У них при задержании полицейские изъяли 13 фальшивок довольно высокого качества. Взятые с поличным деятели не стали отпираться и выдали всю информацию по своей криминальной операции.

Молодые люди специально приехали в другой регион для «размена» фальшивок, чтобы затруднить свое опознание в случае прокола. Они сняли квартиру и стали подбирать заведения, где не имелось камер видеонаблюдения и банкноты не проверялись приборами на подлинность. Парочке удалось успешно «сбросить» четыре банкноты в магазинах, кальянной и кафе. Парни покупали на поддельные купюры недорогой товар, а полученную «нормальными» деньгами сдачу заносили в свой актив.

В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения для задержанных. Полицейские не исключают, что число пущенных в оборот фальшивок может быть гораздо больше четырех купюр, об успешном сбыте которых рассказали гастролеры. Поэтому в МВД по РМ просят работников торговых точек и кафе в Саранске взглянуть на фотографии дельцов. В случае если вы пострадали от действий указанных лиц, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел Мордовии.