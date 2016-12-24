В Саранске льготный проезд по картам КС Банка продлен до конца октября

Репортер

В Саранске льготный проезд по ранее выданным картам КС Банка продлевается до конца октября этого года. Об этом сообщила и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Наталья Таркаева. 

Перечислять деньги для активации карт в октябре не потребуется. 

«На текущий момент в общественном транспорте работают все виды карт с транспортным приложением, включая карточки, ранее выданные КС Банком. В течение текущего месяца и октября замена либо изменение карт не потребуется», — сказала она. 

Наталья Таркаева призвала жителей Мордовии руководствоваться информацией из официальных источников. 

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