В Саранске льготный проезд по картам КС Банка продлен до конца октября

Кустовые розы из Мордовии
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
В Саранске льготный проезд по ранее выданным картам КС Банка продлевается до конца октября этого года. Об этом сообщила и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Наталья Таркаева.
Перечислять деньги для активации карт в октябре не потребуется.
«На текущий момент в общественном транспорте работают все виды карт с транспортным приложением, включая карточки, ранее выданные КС Банком. В течение текущего месяца и октября замена либо изменение карт не потребуется», — сказала она.
Наталья Таркаева призвала жителей Мордовии руководствоваться информацией из официальных источников.
Поделиться в соц. сетях:
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки
Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
Суд в Саранске вынес приговор четверым членам «садового товарищества»