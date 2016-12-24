В Рузаевке на новом производстве будет создано около 200 рабочих мест со средней зарплатой более 36 тысяч рублей

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15 сентября временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел строительную площадку будущего завода по производству стеклянной продукции. Он будет расположен рядом с действующей стекольной компанией «Развитие», инвестиционный проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать бесцветную и декорированную стеклотару - до 200 миллионов бутылок в год.
Сейчас на отведенной под строительство территории ведутся подготовительные работы. Артёму Здунову рассказали, что начать заливку фундамента планируют в ноябре, а завершить строительство - в конце следующего года. Будет создано около 200 новых рабочих мест со средней зарплатой более 36 тысяч рублей.
Оба стекольных предприятия являются действующими резидентами ТОСЭР «Рузаевка».
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