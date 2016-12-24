В Рузаевке женщина заключена под стражу по обвинению в убийстве знакомой

В Мордовии от коронавируса привились 292 тысячи человек
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Рузаевке 40-летняя местная жительница заключена под стражу по обвинению в убийстве знакомой.
По данным следствия, днем 12 сентября 2021 года в городе железнодорожников между пьяными особами произошла ссора из-за малозначительного повода. Одна из собутыльниц взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца 41-летней «противнице». От полученной раны пострадавшая скончалась на месте.
В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, свою причастность она не отрицает. Судом по ходатайству следователя СК в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также умышленное повреждение чужого имущества.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления.
Поделиться в соц. сетях:
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Задался вопросом на городской педагогической конференции мэр Саранска Пётр Тултаев
В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
Республика станет площадкой для проведения эксперимента с зарплатами учителей
Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки
Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»