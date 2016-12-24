В Рузаевке женщина заключена под стражу по обвинению в убийстве знакомой

Репортер

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Рузаевке 40-летняя местная жительница заключена под стражу по обвинению в убийстве знакомой.

По данным следствия, днем 12 сентября 2021 года в городе железнодорожников между пьяными особами произошла ссора из-за малозначительного повода. Одна из собутыльниц взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца 41-летней «противнице». От полученной раны пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, свою причастность она не отрицает. Судом по ходатайству следователя СК в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также умышленное повреждение чужого имущества.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления.

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