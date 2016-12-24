В Мордовии очередная жертва электронных торгов лишилась 400 тысяч рублей

В Теньгушевском районе полицейские проводят проверку по заявлению 48-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве. Женщина обратилась в полицию 14 сентября и рассказала, что летом она зарегистрировалась на сайте по проведению электронных торгов. На протяжении некоторого времени дама вносила на счет свои денежные средства, по результатом проведенных сделок ей удалось увеличить свой депозит и тут она захотела вывести заработанное. Однако брокер под различными надуманными предлогами отказывался перечислить деньги, а в последующем просто перестал выходить на связь. Таким образом, жительница Теньгушево лишилась 406 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия рекомендует при выборе брокерской компании обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам-трейдерам.

Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.