В Саранске при столкновении легковушки с экскаватором пострадал 2-месячный ребенок

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 14 сентября в Саранске водитель автомашины ВАЗ-211340 едва не угробил в ДТП 2-месячного ребенка. В 18 часов 32 минуты напротив дома №10 на Юго-Западном шоссе 24-летний водитель отечественной легковушки врезался в экскаватор. В результате столкновения он сам, а также пассажиры - 23-летняя женщина и 2-месячный ребенок - с различными травмами были госпитализированы в больницу. К счастью, младенец перевозился в детском удерживающем устройстве, которое и сыграло свою защитную роль в этой опасной аварии.

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