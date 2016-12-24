Республика Мордовия стала одним из 11 регионов-участников проекта «Музейный маршрут» для школьников, который реализуется в рамках национального проекта «Культура» и направлен на изучение своего региона и развитие внутреннего туризма.

700 школьников Саранска в возрасте от 10 до 17 лет получили возможность бесплатно посетить специально разработанную экскурсионную программу по родному городу.

Проект «Музейный маршрут. Саранск» приурочен к празднованию 145-летия со дня рождения скульптора Степана Эрьзи. В рамках маршрута предусмотрены обзорная экскурсия по Саранску и посещение Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, где специально для школьников подготовлены три новые программы по залам скульптора С.Д. Эрьзи, художника Ф.В. Сычкова и на экспозиции декоративно-прикладного искусства.

Проект реализуется в сентябре – октябре 2021 года. По итогам музейного маршрута планируется проведение творческих конкурсов в номинациях: «Эссе», «Поэзия», «Видеоролик», «Видеоролик в Тик-токе». Ученики смогут поделиться впечатлениями и воспоминаниями о маршруте. Благодаря проекту дети получают уникальную возможность взглянуть на свой город под другим углом и открыть для себя Саранск с новой стороны.

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