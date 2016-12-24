Артём Здунов встретился с участниками форума «iВолга»

14 сентября Врио Главы РМ Артём Здунов встретился с активными участниками и лидерами рейтинга молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» от Мордовии. Активисты рассказали руководителю региона о результатах участия и о проектах-победителях.



В текущем году от нашего региона в работе форума приняли участие 249 человек. Он проходил по 7 тематическим сменам, среди которых были бизнес, наука и технология, место жительства, лидеры студенчества и ряд других направлений.



Артём Здунов поблагодарил молодёжь за работу и высоко оценил их достижения. - «Мне вообще всегда очень приятно общаться с людьми, которые к чему-то стремятся. Это здорово, что вы не сидите на месте, а участвуете в конкурсах, ищите себя. Вы обязательно добьётесь высот. Вы - пример многим! Активная жизненная позиция - это очень важно».



По итогам гранатовых конкурсов победителями от Мордовии стали аспирант МГУ им. Н.П. Огарева Олег Лияскин с разработкой «Термоконтейнеры с вакуумной изоляцией», а также Елена Дерябина с проектом «Фото=искусство». Эти предложения получат поддержку. Также лидером рейтинга смены «Наука и технология» стал представитель республики Евгений Дубровин.



К разработке термоконтейнеров с вакуумной изоляцией молодого ученого подтолкнула пандемия коронавируса. Опытные образцы имеют несравнимо большую термоизоляцию по сравнению с аналогами, в которых сейчас перевозят вакцину. Проект уже запатентован. Артём Алексеевич посоветовал запатентовать не только готовый продукт, но и метод его производства. Кроме того, информация о разработке будет передана в региональный Минпром.



Студент Роман Ковалев обратился к руководителю региона с предложением организовать грантовый конкурс для школьников. И рассказал о своём проекте, который реализовал при поддержке одного из фондов ранее. Для учеников, которые по уважительной причине пропускали ряд занятий, было организовано наставничество от одноклассников или старших товарищей с целью восполнить пробелы по определенным предметам. Опыт уже внедрен в других регионах.



Артём Здунов пошутил, что в его школьные годы такая практика была «обязаловкой». «Это прекрасно, что дети сами выходят с такими светлыми идеями. У меня вот в школе отличников заставляли заниматься с хулиганами. Если наши ученики хотят заниматься общественной работой, если есть готовые инициативы, мы обязаны их поддержать», - сказал Врио Главы Мордовии.



Министерству спорта и молодёжной политики РМ поручено проработать вопрос учреждения грантового конкурса для школьников.