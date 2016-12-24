Липовый продавец навигационного ошейника для собак выслушал в Мордовии приговор

В Мордовии 29-летний житель Воронежской области выслушал приговор за интернет-мошенничество. В феврале 2020 года в полицию поступило сообщение жителя села Каргашино Зубово-Полянского района, потерявшего деньги при дистанционной покупке. Мужчина нашел на интернет-сайте магазина информацию о продаже навигационного ошейника для собак за 36 000 рублей и написал в открытом комментарии о желании приобрести товар.

Однако вместо продавца с потерпевшим связался неизвестный и предложил приобрести такой же аксессуар у него - но на 4 тысячи рублей дешевле. При этом товарищ предупредил, что находится в другом регионе и отправит ошейник в Саранск только после полной предоплаты. Наш земляк перевел на его счет 32 тысячи рублей, но прождав 4 месяца, так и не получил посылку. Тогда покупатель продвинутого ошейника пошел в полицию.

Полицейские установили личность злоумышленника, неработающий житель Воронежской области был задержан по месту жительства и доставлен в Мордовию. По данным следствия, фигурант целенаправленно просмотривал комментарии на сайте онлайн-магазина. Он связался с потенциальным покупателем и предложил товар, не имея его в своем распоряжении. Ранее этот деятель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Потерпевшему был полностью возмещен ущерб, а житель Воронежской области получил за обман 1 год 5 месяцев исправительных работ.