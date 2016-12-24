В Саранске 27-летний парень заплатил 9 тысяч за несостоявшийся секс с путаной

Дело на 2 миллиона
В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»
На примитивный обман попался 27-летний парень в Саранске, решивший вызвать к себе в квартиру проститутку. Он нашел в Интернете объявление о предоставлении платных интимных услуг и позвонил по указанному номеру. На его звонок ответил администратор, который уточнил условия для организации сексуальной встречи - молодой человек должен был перевести на продиктованный счет 9 тысяч рублей в качестве предоплаты. В эту стоимость входила и так называемая страховка для путаны. Перечислив деньги и назвав свой адрес, клиент стал дожидаться прихода обольстительной особы, но его так никто и не навестил. Тогда обманутый житель Саранска отправился в полицию с заявлением о мошенничестве.
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