В Саранске 27-летний парень заплатил 9 тысяч за несостоявшийся секс с путаной

На примитивный обман попался 27-летний парень в Саранске, решивший вызвать к себе в квартиру проститутку. Он нашел в Интернете объявление о предоставлении платных интимных услуг и позвонил по указанному номеру. На его звонок ответил администратор, который уточнил условия для организации сексуальной встречи - молодой человек должен был перевести на продиктованный счет 9 тысяч рублей в качестве предоплаты. В эту стоимость входила и так называемая страховка для путаны. Перечислив деньги и назвав свой адрес, клиент стал дожидаться прихода обольстительной особы, но его так никто и не навестил. Тогда обманутый житель Саранска отправился в полицию с заявлением о мошенничестве.