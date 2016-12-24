В Мордовии обсудили вопросы цифровизации региона

13 сентября, в День программиста, временно исполняющий обязанности Главы Мордовия Артём Здунов провёл встречу с представителями региональной IT-сферы. В формате открытого микрофона обсудили вопросы цифровизации республики, подготовки кадров и поддержки отрасли. В совещании приняли участие профильные представители кабинета министров.



Открывая встречу, руководитель республики поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул, что День программиста недаром отмечается на государственном уровне - он установлен Указом Президента РФ. Сегодня программисты - полноправные участники государственной политики, от которых в немалой степени зависит развитие России. «Перед нами стоит огромное количество вопросов, которые, уверен, мы сможем решить сообща. Нам нужно усиленно готовить учителей информатики. Высокие технологии проникли практически во все сферы человеческой жизни: от производства и до медицины. Я призываю вас обратиться сегодня к представителям власти с самыми наболевшим вопросами, с вашими идеями. Мы готовы выслушать все ваши предложения. Мы готовы обсуждать проекты, а самые лучшие - будем продвигать на федеральном уровне и обеспечивать поддержкой. Мы хотим создать все условия для вашей работы. Желание зарабатывать - мы приветствуем! Но подчеркну - именно зарабатывать, а не срубить легких денег», - обратился к гостям Артём Здунов.



Много говорили о цифровой трансформации региона. Напомним, что цифровизация - одна из задач, поставленных Владимиром Путиным. Выяснилось, что процесс это долгий и сложный, однако, решить его можно только совместными усилиями IT-сообщества и власти. Этот диалог необходимо налаживать.



На встрече была обозначена и проблема коммуникаций при реализации конкретных проектов совместно с органами власти. За каждый аспект порой одновременно отвечают несколько министерств. Руководитель компании Bytex Дмитрий Карасёв привел пример, когда большие трудности возникли при организации киберспортивного турнира в честь 20-летия канонизации святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова. Получилось, что отношение к турниру имели одновременно Минспорта, Минцифры и Минэкономики. Однако, общей коммуникации не было и это очень осложняло решение организационных вопросов. И.о. вице-премьера Наталья Таркаева, которая возглавляет рабочую группу по цифровой трансформации, выступила с инициативой стать связующим звеном между представителями IT-компаний и органами власти. Врио Главы Мордовии это решение поддержал.



Также много говорили о проблемах в кадровой сфере. Подготовку специалистов по направлению «Тестирование видеоигр» совместно с Bytex начал саранский политех. Спустя короткое время появились желающие пройти обучение на платной основе. Руководитель Мордовии поручил и.о. министра образования РМ Елене Солдатовой совместно с представителями Минцифры изучить перспективные направления обучения в сфере высоких технологий. Необходимо вводить новые специальности при поддержке компаний, которые могут за несколько лет подготовить требуемых специалистов с их дальнейшим трудоустройством.