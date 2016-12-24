В Саранске 32-летнего мужчину будут судить за «безобразное искусание» сожительницы

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя по занятной статье - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица». Как выяснилось, во время ссоры молодой мужчина укусил свою сожительницу в височную область.

Сначала в полицию поступило сообщение из больницы, куда с раной левой височной области была госпитализирована 42-летняя жительница города. Полицейские установили, что эти «звериные страсти» разыгрались в одной из саранских квартир. Между гражданскими супругами вспыхнул конфликт, во время которого женщина нагрубила кавалеру. Тот в отместку не нашел ничего лучше, как укусить ее в область виска.

Скорую помощь вызвала дочь «зубастого» субъекта, которая пришла в гости к нескучно живущей парочке. Потерпевшую доставили в больницу, где врачи наложили на рваную рану пять швов. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

В итоге было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, наказание по которой в зависимости от части статьи совсем не выглядит комичным - до 10 лет лишения свободы.